Типография рядом с Мегой, Проспект Победы 144а

+7 (843) 202 37 07 zakaz@y-card.ru

Типография на кварталах, ул. Чистопольская 5

+7 (843) 239 12 15 kazan@y-card.ru
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Оперативная полиграфия в Казани

Печать футболок
с хорошей скидкой -10%

  • Трафаретная печать
  • Шелкография
  • Вышивка
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Печать визиток
от 15 минут -20%

  • Шелкография
  • УФ печать
  • На дизайнерской бумаге
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Печать Листовок
большой тираж -20%

  • Формат А5
  • Евробуклеты
  • Двухсторонние
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Изготовление конвертов
из дизайнерской бумаги -20%

  • Разный формат
  • Большой ассортимент
+7

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Популярные услуги
Визитки на плотном картоне! Печать с 2 сторон.

Печать визиток

от 0,8₽

Самоклеющиеся наклейки

от 2₽

Буклеты и брошюры

от 3р

Принты на футболках

от 80₽

Изготовление бейджей

от 20₽
Пакеты услуг
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Мы подобрали для вас специальные пакеты, чтоб вы понимали, что вам нужно в работе, и как это может облегчить вам работу, получить и привлечь клиента или улучшить точку контакта. Поучему это выгодно? Цена, срок и вам это нужно!
Полиграфия для салонов красоты
5960 ₽ Подробнее
Планируете открывать свой салон красоты? Y-card поможет вам с фирменным стилем! Разработаем макеты и изготовим продукцию. Сделаем ваш бизнес еще более узнаваемым. Мы подготовили для вас пакет того, что может пригодиться вам для открытия!
Полиграфия для ресторанов, баров и кафе
5960 ₽ Подробнее
Открываете или обновляете бар? Мы знаем как вам помочь. Здесь собрали все, что мы можем для вас сделать.
Выставка - презентация
6000 ₽ Подробнее
Готовитесь к важной презентации своего бизнеса? Собрали для вас самое необходимое.
Свадебное оформление
5960 ₽ Подробнее
Готовитесь к самому важному событию? Собрали для вас самое актуальное для оформления свадьбы
Портфолио189 работ
Примеры логотипов
Разработка макета визиток
Мы гордимся каждой своей работой, какие то проекты крупные и тяжелые, какие то легкие и быстрые. Но все вы наши клиенты и мы ко всем относимся с должным вниманием и заботой
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О типографии

Типография ЮКАРД специализируется на изготовлении полиграфии для ресторанов и кафе в кратчайшие сроки. Вас порадуют наши цены. Так, например, печать меню у нас может обойтись Вам всего 250 р. за единицу! Мы готовы пойти навстречу любимым клиентам и изготовить необходимую продукцию в самые быстрые сроки. Если Вам нужно заказать срочную печать меню в Казани, то специалисты компании «Юкард» с удовольствием выслушают Ваши пожелания, предложат собственные идеи по развитию и трансформации меню Вашего заведения. 

О типографии

Помимо всего, мы также предлагаем свои услуги в работе с тейбл-тентами и счет-папками. С каждым днем число кафе и ресторанов неимоверно растет. Для того, чтобы составить достойную конкуренцию недостаточно иметь хорошую кухню и качественный обслуживающий персонал. В первую очередь, у заведения должна быть «визитная карточка», свой собственный стиль и свое «лицо». Мы считаем, что лицом любого заведения является его меню и другая полиграфия.

О типографии

Как только посетитель садится за столик и получает меню, он уже может составить первое впечатление о данном заведении. Если Вы хотите заказать срочную печать меню кафе или меню ресторана в Казани, то лучшего места, чем наша компания, Вам не найти. Компания Y-card- это качественная полиграфия, собственная дизайн-студия, разработка и производство уникальной фирменной сувенирной продукции.

Компания Y-card- это качественная полиграфия, собственная дизайн-студия, разработка и производство уникальной фирменной сувенирной продукции.