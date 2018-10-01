Оперативная полиграфия в Казани
Печать футболок
с хорошей скидкой -10%
- Трафаретная печать
- Шелкография
- Вышивка
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Печать визиток
от 15 минут -20%
- Шелкография
- УФ печать
- На дизайнерской бумаге
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Печать Листовок
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- Формат А5
- Евробуклеты
- Двухсторонние
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Изготовление конвертов
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Антон Луговский 01 октября 2018, 23:44
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О типографии
Типография ЮКАРД специализируется на изготовлении полиграфии для ресторанов и кафе в кратчайшие сроки. Вас порадуют наши цены. Так, например, печать меню у нас может обойтись Вам всего 250 р. за единицу! Мы готовы пойти навстречу любимым клиентам и изготовить необходимую продукцию в самые быстрые сроки. Если Вам нужно заказать срочную печать меню в Казани, то специалисты компании «Юкард» с удовольствием выслушают Ваши пожелания, предложат собственные идеи по развитию и трансформации меню Вашего заведения.
О типографии
Помимо всего, мы также предлагаем свои услуги в работе с тейбл-тентами и счет-папками. С каждым днем число кафе и ресторанов неимоверно растет. Для того, чтобы составить достойную конкуренцию недостаточно иметь хорошую кухню и качественный обслуживающий персонал. В первую очередь, у заведения должна быть «визитная карточка», свой собственный стиль и свое «лицо». Мы считаем, что лицом любого заведения является его меню и другая полиграфия.
О типографии
Как только посетитель садится за столик и получает меню, он уже может составить первое впечатление о данном заведении. Если Вы хотите заказать срочную печать меню кафе или меню ресторана в Казани, то лучшего места, чем наша компания, Вам не найти. Компания Y-card- это качественная полиграфия, собственная дизайн-студия, разработка и производство уникальной фирменной сувенирной продукции.
Компания Y-card- это качественная полиграфия, собственная дизайн-студия, разработка и производство уникальной фирменной сувенирной продукции.